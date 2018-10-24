Российские военные зачистили поселок в Абхазии от «боевиков»

Военнослужащие российской базы в Абхазии освободили населенный пункт от условных боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

«На полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие освободили населенный пункт и защитили участок морского побережья от десанта условного противника», - отмечается в сообщении.

Мотострелки отработали взаимодействие с танковыми подразделениями, артиллерией, огнеметчиками и силами ПВО.

За действиями военнослужащих пристально наблюдали офицеры штаба округа при помощи беспилотников.

В ходе маневров полторы тысячи военнослужащих использовали более 400 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили, «Грады» и «Акации».