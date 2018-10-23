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«Горшков» уничтожает авиацию «противника» в Баренцевом море: кадры ракетных стрельб

Александр Пешков
17:42 23.10.2018
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» уничтожил авиацию условного противника с помощью ракет комплекса «Полимент-Редут». Все выпущенные ракеты-мишени были точно поражены.

В ходе стрельб в Баренцевом море были уничтожены высокоскоростные низколетящие воздушные цели условного противника.

Постановку мишеней для стрельбы фрегата осуществил экипаж малого ракетного корабля «Айсберг» Кольской флотилии разнородных сил.

Многоцелевые фрегаты дальней морской зоны проекта 22350 строятся для перевооружения ВМФ ВС России.

Головной фрегат «Адмирал Горшков» был заложен 1 февраля 2006 года. Первого сентября 2018 года корабль отправился в пункт постоянной дислокации, в город Североморск.

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