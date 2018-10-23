Шойгу назвал эффективным сотрудничество РФ и США в Сирии

По словам Шойгу, контакты с американскими коллегами в арабской республике - пока единственный позитивный пример эффективного сотрудничества, и Москве с Вашингтоном нужен более активный диалог.

«После встречи наших президентов можно констатировать постепенное возобновление двустороннего диалога, уверен, что даже малые шаги пойдут на пользу нашим отношениям в установлении доверия», - заявил он.

Шойгу подчеркнул, что в мире огромное количество проблем, которые мы могли бы решить совместными усилиями. Они касаются как стратегических вопросов ядерного сдерживания, так и вопросов урегулирования крупных застарелых конфликтов.

Шойгу и Болтон также обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве хотят понять серьезность намерений Трампа, который заявил о желании выйти из соглашения.

Этот же вопрос, как ожидается, будет главным во время сегодняшней встречи американского посланника с Владимиром Путиным.