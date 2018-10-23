Приморские морпехи борются за звание самых боеспособных в российской армии: кадры маневров
На полигонах в ВВО «черные береты» отрабатывают целый комплекс нормативов, а экипажи БТР и БМП показывают свои навыки вождения техники.
Приморские морпехи сдают экзамены в боевых условиях. На кону - статус ударного подразделения.
На полигонах Бамбурово и Радыгино «черные береты» выполняют нормативы по огневой, тактической, физической и специальной подготовке, а экипажи бронетранспортеров и боевых машин пехоты - по вождению и эксплуатации техники.
Наименование «ударные» присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.