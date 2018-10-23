Артиллеристы ЧФ поразили цели на дистанции восемь километров

Артиллеристы Черноморского флота тренируются поражать мишени на дистанции восемь километров.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С» подавляют огневые средства «противника» и обеспечивают прорыв обороны мотострелками и танкистами.

В учениях задействованы более трех тысяч военнослужащих и две сотни единиц бронетанковой техники.