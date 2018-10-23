Артиллеристы ЧФ поразили цели на дистанции восемь километров
Задача расчетов РСЗО «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С» - подавить огневое сопротивление «противника» и обеспечить прорыв обороны мотострелками и танкистами.
Артиллеристы Черноморского флота тренируются поражать мишени на дистанции восемь километров.
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С» подавляют огневые средства «противника» и обеспечивают прорыв обороны мотострелками и танкистами.
В учениях задействованы более трех тысяч военнослужащих и две сотни единиц бронетанковой техники.