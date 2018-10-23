Военные экологи ВВО очистили остров в Охотском море от крупногабаритного мусора
Военнослужащие на острове Большой Шантар подготовили к отправке на материк около 55 тонн металлолома.
Фото: Минобороны РФ
На острове Большой Шантар в Хабаровском крае, военнослужащие экологического взвода Восточного военного округа завершили работы по подготовке к отправке на «материк» крупногабаритного металлолома. Всего собрано и подготовлено к отправке около 55 тонн металлолома. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
Военным предстояло разобрать большие металлические конструкции на малые части для удобства дальнейшей транспортировки.
Ранее экологическое подразделение округа выполняло работы по благоустройству территории в районе озера Большое.
Ранее Минобороны РФ перевыполнило план по сбору металлолома в Арктической зоне.