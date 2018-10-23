Атака на предельно малой высоте: экипажи Су-24М уничтожили «бронеавтомобили противника»

Более 20 экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиачасти, дислоцированной в Волгоградской области, успешно выполнили учебно-боевые задачи на предельно малых высотах в рамках итоговой проверки за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«В рамках итоговой проверки боевой готовности более 20 экипажей были подняты по тревоге, они выполнили полеты на бомбардировщиках Су-24М на высотах от 100 до одного километра на скорости до 1000 километров в час»,- отметили в пресс-службе.

Бомбардировщики уничтожили условные колонны бронеавтомобилей, а также отработали уклонение от атак истребилелей «противника» в условиях радиоэлектронного подавления.

В учениях принял участие весь летный и инженерно- технический состав авиачасти.