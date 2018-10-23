Российские военные посетят военный объект в Финляндии

Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Финляндии. Такой визит будет проводиться в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Такие визиты проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе него инспекторы посетят военный объект Финляндии в месте его обычного расположения мирного времени, а на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.