Единственная авиабаза в Средней Азии отмечает юбилей

23 октября исполняется 15 лет со дня открытия объединенной российской военной авиационной базе «Кант», дислоцированной на территории Киргизской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В честь годовщины со дня образования на территории авиабазы проходят торжественные мероприятия, в рамках которых военнослужащие возложили цветы к памятнику ВОВ, а отличившиеся в боевой подготовке военнослужащие получили более десяти ведомственных медалей, а также ценные подарки и почетные грамоты.

Музыкальное сопровождение торжествам предоставил Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Кант - единственная авиационная база в Центральной Азии. Ее основная задача - контроль воздушного пространства Средней Азии, авиационная поддержка подразделений наземного компонента КСБР ЦАР ОДКБ, а также обеспечение безопасности воздушных границ Киргизии.

Только за последние два месяца личный состав авиабазы был задействован в трех крупных международных маневрах «Восток-2018», «Иссык-Куль-Антитеррор - 2018», «Взаимодействие-2018». На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.