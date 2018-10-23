Российские десантники высадились в Египте на управляемых парашютах

Группа российских и египетских десантников высадилась на управляемых парашютах на полигон в Египте, где при поддержке авиации провела разведку позиций условных террористов, захвативших населенный пункт. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Десантирование осуществлялось с самолетов Ил-76 и C-130 «Hercules» на парашютных системах специального назначения «Арбалет-1», «Арбалет-2» и «МС-5». Перед десантированием и штурмом населенного пункта прошла высадка разведывательных групп, который действовали при поддержке авиации Военно-воздушных сил Египта.

Совместные антитеррористические учения РФ и Египта «Защитники дружбы - 2018» проходят с 13 по 26 октября.