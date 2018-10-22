Десятки российских военнослужащих десантировались под Каиром

Российские десантники в ходе подготовки к основной фазе совместного российско-египетского тактического учения «Защитники дружбы – 2018» ознакомились с техникой и вооружением египетских десантников и высадились на парашютах Т-10 под Каиром. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Более 50 российских десантников осуществили десантирование парашютным способом из самолетов C-130 Военно-транспортной авиации Египта в составе подразделения, используя парашют ПДВ Египта Т-10», - говорится в сообщении.

В течение восьми дней на полигоне Египетских парашютно-десантных войск с десантниками обеих стран проводились занятия по боевому применению гранатометов, пулеметов и автоматического оружия различного калибра.

Египетские военнослужащие в ходе мероприятий боевого слаживания также освоили российскую боевую экипировку «Ратник», которая значительно повышает эффективность и выживаемость десантника на поле боя.

Совместные российско-египетские тактические учения «Защитники дружбы - 2018» проходят на территории Египта с 13 по 26 октября. В ходе их проведения задействованы несколько аэродромов и свыше 15 вертолетов и самолетов различного назначения, а также более 400 военнослужащих обеих стран.