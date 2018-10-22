Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных финансистов со 100-летним юбилеем службы, пожелав ветеранам здоровья, а молодежи - учить уроки истории.

Он также вручил государственные и ведомственные награды военным финансистам.

«Сто лет для финансовой службы, на мой взгляд, это не возраст. Хотя для нашей быстро меняющейся новой истории, новой армии это, конечно, серьезный срок», - сказал Шойгу на праздновании юбилея в Центральном академическом театре Российской армии.

Министр рассказал, что во время Великой Отечественной войны военные финансисты в короткие сроки организовали перевод денежных средств с фронта в тыл, чтобы семьи могли получать денежный аттестат.

«За недели перестраивалась финансовая система страны для того, чтобы обеспечивать армию, для того, чтобы работали предприятия ОПК, чтобы вооружение, продовольствие и имущество шли на фронт. Отдельная история - это займы во время войны, ведь организовать эту огромную работу должны были все финансисты, в том числе и военные», - подчеркнул глава МО.

Шойгу также отметил и кропотливую, нелегкую работу финансистов во времена перестройки и в 1990-е годы.

«Низкий поклон нашим ветеранам, тем, кто все эти годы верой и правдой служил нашей стране, армии, а, значит, нашему народу. Я бы хотел в этот день пожелать вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья, мы постараемся позаботиться, чтобы у вас не было никаких проблем», - сказал он.

Молодым военным он пожелал посмотреть назад и понять, почему военные с огромным уважением относятся к старшему поколению.