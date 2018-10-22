В Сирию вернулось почти полтора миллиона беженцев

На территорию Сирии вернулось почти полтора миллионов беженцев, сообщил генерал-полковник Михаил Мизинцев на расширенном совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

«На сегодняшний день в страну вернулось более 1 490 739 сирийских граждан. Из них более 1 241 212 - это внутренне перемещенные лица», - сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что на прошедшей неделе в родные места возвратилось 2659 сирийских граждан, в том числе 2520 - с территорий иностранных государств и 139 - из различных районов внутри страны.