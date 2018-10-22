Масштабные учения ПВО прошли на Черноморском флоте

В учениях были задействованы дежурные смены береговых подразделений и корабельных расчетов постов противовоздушной обороны, подразделения морской авиации.

В рамках маневров проведены обнаружение неопознанных воздушных целей и отражение ударов условного противника.

«По сигналу центров управления средства противовоздушной обороны (ПВО) флота были приведены в готовность к применению, в воздух подняты дежурные самолеты морской авиации ЧФ», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

Расчеты дежурных смен постов ПВО обнаружили и классифицировали цели, затем, при подходе воздушных целей на дистанцию применения оружия, выполнили действия по их условному уничтожению.

Воздушные цели противника имитировали беспилотные летательные аппараты ЧФ.