В Москве юнармейцы устроили необычный флешмоб

Московские юнармейцы устроили флешмоб - пели для жителей и гостей города «Катюшу». В качестве сцены выбрали Арбат. С двух сторон улицы вышли две группы ребят и одновременно начали исполнять а капелла легендарную композицию Блантера и Исаковского.

Когда встретились, еще и станцевали. Вокруг мгновенно образовалась толпа. Зрители аплодировали и подпевали.

В ВВПОД «Юнармия» говорят, что это только начало. Эстафету московской организации подхватят в регионах и в Казахстане. Там тоже собираются устроить такие импровизированные концерты.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Его главная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.