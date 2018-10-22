Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Раскрыт размер премий советским летчикам, совершивших бомбардировку Берлина в начале войны

Алексей Савелов
06:53 22.10.2018
8 августа Сталин подписал приказ, в котором, помимо благодарности, объявлялось о выдаче каждому члену экипажа по две тысячи рублей. Через пять дней летчикам было присвоено звание «Герой Советского Союза».
Фото: Минобороны РФ

Советские летчики, совершившие в первые дни ВОВ налеты на Берлин, получили премии в размере двух тысяч рублей. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Минобороны России.

Российское военное ведомство впервые выложило в открытый доступ документы о поощрении бойцов во времена ВОВ. Так, за подбитый или подожженный танк командиру орудия и наводчику полагалось по 500 рублей, остальному составу - по 200 рублей, в то же время за самостоятельное уничтожение танка противника боец получал тысячу рублей.

Также премии выплачивались за починку военной техники. Выше всего оценивали ремонт тяжелого танка, за который можно было получить от 350 до 800 рублей.

Также Минобороны РФ разместило на своем сайте зарплатную ведомость младшего сына «вождя народов», летчика Василия Сталина. В январе 1943 года Сталин-младший получил в виде основного оклада и надбавки за выслугу лет 5095 рублей 84 копейки.

За время войны он совершил 26 боевых вылетов, в результате которых по разным данным лично сбил от трех до пяти самолетов противника. Во время штурма Берлина командовал авиационной дивизией. Победу встретил Василий Сталин в звании полковника.

Материалы были размещены в открытом доступе в честь столетнего юбилея финансово-экономической службы ВС РФ, который отмечается сегодня, 22 октября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.10.2018, 22:24
В РПЦ призвали православных на Украине сохранять верность канонической церкви
Дата22.10.2018, 07:48
Огонь «из всех орудий»: артиллеристы танковой армии ЗВО провели зрелищные стрельбы
Дата19.10.2018, 11:10
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 18:27
Подводные испытания новейших Т-90: кадры с предприятия
Дата20.10.2018, 08:15
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:54 В стране и мире
Видео
Украинские штурмовики едва не задели взлетную полосу в полете: видео
06:53 Армия
Видео
Раскрыт размер премий советским летчикам, совершивших бомбардировку Берлина в начале войны
06:28 В стране и мире
В Раде пригрозили «полным уничтожением» России
05:13 В стране и мире
Видео
Ливень, снег и огромные куски льда: опубликовано видео мощного наводнения в Риме
03:45 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ рассказала об индексации пенсий и окладов у военных
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Опасный инородный элемент нашли в поваренной соли
Видео
В Самаре машина провалилась в яму с кипятком: видео
Видео
Перевозившая беременную скорая перевернулась в Чите
Скорая срочно выехала в мавзолей Ленина
Видео
Расправился с особой жестокостью: керченский стрелок издевался над спасавшим учеников преподавателем
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.