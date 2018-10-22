Раскрыт размер премий советским летчикам, совершивших бомбардировку Берлина в начале войны

Советские летчики, совершившие в первые дни ВОВ налеты на Берлин, получили премии в размере двух тысяч рублей. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Минобороны России.

Российское военное ведомство впервые выложило в открытый доступ документы о поощрении бойцов во времена ВОВ. Так, за подбитый или подожженный танк командиру орудия и наводчику полагалось по 500 рублей, остальному составу - по 200 рублей, в то же время за самостоятельное уничтожение танка противника боец получал тысячу рублей.

Также премии выплачивались за починку военной техники. Выше всего оценивали ремонт тяжелого танка, за который можно было получить от 350 до 800 рублей.

Также Минобороны РФ разместило на своем сайте зарплатную ведомость младшего сына «вождя народов», летчика Василия Сталина. В январе 1943 года Сталин-младший получил в виде основного оклада и надбавки за выслугу лет 5095 рублей 84 копейки.

За время войны он совершил 26 боевых вылетов, в результате которых по разным данным лично сбил от трех до пяти самолетов противника. Во время штурма Берлина командовал авиационной дивизией. Победу встретил Василий Сталин в звании полковника.

Материалы были размещены в открытом доступе в честь столетнего юбилея финансово-экономической службы ВС РФ, который отмечается сегодня, 22 октября.