Замминистра обороны РФ рассказала об индексации пенсий и окладов у военных

Оклады и пенсии военнослужащих в ближайшие три года будут индексироваться в среднем на 4 процента ежегодно, начиная с 1 октября 2019 года. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

По словам замглавы военного ведомства, индексация произойдет первого октября 2019 года, первого октября 2020 года и первого октября 2021 года на 4,3, 3,8 и 4 процента соответственно.

Что же касается гражданских сотрудников Минобороны РФ, замминистра сообщила, что одной из основных задач финслужбы остается поиск решений и механизмов, обеспечивающих рост уровня их зарплат.