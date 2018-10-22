В Минобороны рассказали о попытке Киева блокировать счета ЧФ

Военные финансисты спасли деньги Черноморского флота на счетах, открытых в украинских банках, во время событий «крымской весны» в 2014 году. Об этом рассказала замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

«В силу профессии военный финансист не так часто оказывается на передовой, но это не умаляет важности его работы. Например, события во время "Крымской весны" в 2014 году. В конце февраля возникла угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота РФ, открытых в украинских кредитных организациях. Немедленно был организован мониторинг ситуации, и во взаимодействии с крупными российскими банками мы нашли решения, позволившие сохранить бюджетные деньги», - сообщила Шевцова.

По ее словам, уже в начале марта 2014 года российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и в последствии под усиленной охраной переданы в казну.

Также параллельно с этим в кратчайший срок было организовано финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Банка России и обеспечена конвертация остатков бюджетного финансирования в рубли. Кроме того было прекращено финансирование ЧФ через иностранные банки.

Это позволило, по словам замминистра, своевременно и бесперебойно организовать финансовое обеспечение воинских частей, дислоцированных на территории Республики Крым и города Севастополя.

Ранее в честь столетнего юбилея финансово-экономической службы ВС РФ в российском военном ведомстве опубликовали рассекреченные архивные документы и ранее неизвестные сведения о деятельности службы.