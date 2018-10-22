«Адские утята» провели сложнейшую операцию в небе над Уралом: уникальные кадры

«Звезда» публикует кадры первой дозаправки в воздухе самолетов Су-34, поступивших на вооружение челябинских летчиков в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

На видео представлено, как фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34 осуществляют сложнейшую операцию: в светлое и темное время суток на высоте до шести километров при скорости 550 километров в час летчики приближаются к топливозаправщику Ил-76 на расстояние 10-15 метров, чтобы выпущенной штангой установить контакт с конус-датчиком заправщика.

Всего в маневрах были задействованы 30 самолетов, авиатехника взлетала с аэродрома «Шагол» Челябинской области.

Ранее летчики ЦВО приступили к первым полетам на новых истребителях-бомбардировщиках Су-34.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 000 километров, максимальная скорость — до 1900 километров в час, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.