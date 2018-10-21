Сокрушительный удар огненным градом: кадры стрельб из «Солнцепека» в Нижегородской области

В Нижегородской области «Солнцепек» испепелил войска условного противника. Под удар тяжелых огнеметных систем попал «вражеский» десант, который высадился в тылу нашей группировки. Разведка сумела вовремя разгадать этот маневр, и пусковые установки тут же выдвинулись в указанный район. После этого по условному противнику свой сокрушительный удар нанесла тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

Дальность поражения составила три километра, «врагу» не удалось скрыться от огня «Солнцепека».

«Солнцепек» - это главная ударная сила войск радиационной, химической и биологической защиты. Фактически это мощнейшая система залпового огня, которая поражает цели объемно-детонирующими боеприпасами.