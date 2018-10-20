Шойгу рассказал об угрозе возвращения в АТР боевиков из Сирии

Боевики, которые воевали на территории Сирии и Ирака, возвращаются в Юго-Восточную Азию, что представляет серьезную угрозу для региона. Об этом в ходе Совещания министров обороны стран АСЕАН в Сингапуре заявил Сергей Шойгу.

«Терроризм становится все более серьезной угрозой для государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Это обусловлено действием в странах Юго-Восточной Азии значительного количества экстремистских организаций», - отметил он.

Более того, министр обороны добавил, что эти группировки также стремятся к установлению прочных связей с другими международными терористическими организациями.

В связи с этим Шойгу призвал все страны объединиться и выступить против терроризма.

«Россия готова оказывать помощь в укреплении потенциала "СМОА плюс" для успешного противодействия этим угрозам», - заверил министр обороны РФ.

Ранее сообщалось, что на полях саммита АСЕАН Сергей Шойгу и глава Пентагона Джеймс Мэттис впервые встретились и пожали руки.