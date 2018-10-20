Глаза и уши армии: бойцы-связисты отразили нападение условных диверсантов в Алабино

В День военного связиста торжества проходят во всех воинских частях, не стала исключением и 60-ая бригада управления, входящей в состав прославленной первой гвардейской танковой армии.

Поздравить подчиненных в подмосковное Алабино прибыл начальник штаба армии генерал-майор Сергей Новиков. Он отметил, что бригада остается лидером среди подразделений связи не только в Западном округе, но и во всех Вооруженных силах России. В торжественной церемонии приняли участие и юнармейцы.

Среди связистов есть и те, кто встречает профессиональный праздник в полевом выходе, так как боевую учебу никто не отменял.

Внезапное нападение прервало развертывание полевого узла связи. Условный противник был хорошо вооружен. Через считанные минуты пришло сообщение о химической атаке, и полигон заволокло дымом. Радиостанции на базе бронетехники были выставлены на переднем крае, для других боевых машин они стали щитом.

Диверсанты вели прицельный огонь с двух сторон. Главной целью оказалась комплексная аппаратная, мозг всего узла связи, где шифруются данные. Связисты моментально заняли боевые позиции.

Экипажи продолжили развертывание станций, выйти на связь они должны были спустя 30 минут.

«В данный момент я ставлю антенно-мачтовое устройство, подготавливаю машину к работе. В дальнейшем я буду ставить антенно-фидерное устройство, протяну линии и выйду на связь с корреспондентом», - рассказал начальник радиорелейной станции Сергей Самыкин.

Командир радиокомплекса может собрать-разобрать станцию с закрытыми глазами. Его машина является глазами и ушами командира подразделения. Радиус действия - около 350 километров.

Для более широкого охвата были использованы спутниковые системы, так как для того, чтобы поймать хороший сигнал, прежде всего, нужно правильно выбрать место.

«Если мы выбрали хорошее местоположение, мы приступаем к настройке станции. Это на поворот крепим ее, нам дают данные, на какой именно спутник мы настраиваемся», - пояснила начальник станции спутниковой связи Р-439МД2 Екатерина Прокопенко.

Такие полевые выходы для связистов - обычное дело. По тревоге расчеты в считанные минуты выдвинулись на полигон. В боевых условиях станции были расставлены на расстоянии нескольких километров друг от друга: релейные, спутниковые, УКВ. Если по излучению противнику удастся обнаружить и уничтожить одну из машин, то связь обеспечит другая.

«Вся техника современная. На всех аппаратах без исключения стоят компьютеры. И требуют от специалиста связи знания как всех технологий связи - это радиосвязь, радиорелейная, тропосферная, спутниковая связь, так и как системного администратора, знания компьютера и сетевых устройств», - отметил начальник штаба бригады управления начальник штаба бригады управления.

Недостатка в специалистах нет: это не только профессиональные военные, выпускники академии связи, но и контрактники и срочники с высшим техническим образованием. Именно такие специалисты служат в бригаде управления. Нерв армии, так называют подразделения связи, всегда в боевой готовности. Даже свой профессиональный праздник они встречают на посту.