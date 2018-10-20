В Вооруженных Силах РФ отмечается День военного связиста

В российской армии 20 октября отмечают День военного связиста. Торжества проходят во всех воинских частях.

Не стала исключением и 60-ая бригада управления, входящая в состав прославленной 1-й гвардейской танковой армии. Поздравить подчиненных в подмосковное Алабино прибыл начальник штаба армии генерал-майор Сергей Новиков.

Генерал-майор отметил, что бригада остается лидером среди подразделений связи не только в Западном военном округе, но и во всех Вооруженных Силах России. В торжественной церемонии приняли также участие и юнармейцы.