Расчеты ПВО Балтийского флота выполнили стрельбы по наземным и воздушным целям

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота провели боевые стрельбы по реальным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. В качестве мишеней использовались специальные сигнальные парашютные мины и наземные мишени, имитирующие низколетящий вертолет и бронетехнику условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В ходе учения расчеты зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска-М» и ЗРК «Стрела-10» совершили марши на полигон Правдинский, заняли позиции, перевели комплексы из походного положения в боевое и провели маскировку, организовали систему связи и управления в условиях пересеченной местности. В стрельбах также приняли участие расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» и ЗУ 23-2 на базе автомобиля «Камаз»4310.

После проведения подготовительных мероприятий боевые расчеты выполнили реальные пуски ракетами по целям, имитировавшим беспилотные летательные аппараты, самолеты, вертолеты и крылатые ракеты условного противника на различных высотах. Пушечные системы ПВО поразили мишени, имитировавшие бронетехнику и вертолеты.

К учению на полигоне в Калининградской области было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной техники.