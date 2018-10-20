Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Расчеты ПВО Балтийского флота выполнили стрельбы по наземным и воздушным целям

Вадим Иванов
10:55 20.10.2018
В качестве мишеней использовались специальные сигнальные парашютные мины и наземные мишени, имитирующие низко летящий вертолет и бронетехнику условного противника.
Расчеты ПВО Балтийского флота выполнили стрельбы по наземным и воздушным целям
Фото: Минобороны РФ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота провели боевые стрельбы по реальным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. В качестве мишеней использовались специальные сигнальные парашютные мины и наземные мишени, имитирующие низколетящий вертолет и бронетехнику условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В ходе учения расчеты зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска-М» и ЗРК «Стрела-10» совершили марши на полигон Правдинский, заняли позиции, перевели комплексы из походного положения в боевое и провели маскировку, организовали систему связи и управления в условиях пересеченной местности. В стрельбах также приняли участие расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» и ЗУ 23-2 на базе автомобиля «Камаз»4310.

После проведения подготовительных мероприятий боевые расчеты выполнили реальные пуски ракетами по целям, имитировавшим беспилотные летательные аппараты, самолеты, вертолеты и крылатые ракеты условного противника на различных высотах. Пушечные системы ПВО поразили мишени, имитировавшие бронетехнику и вертолеты.

К учению на полигоне в Калининградской области было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.10.2018, 07:53
Шойгу огласил достижения российских военных в Сирии в цифрах
Дата19.10.2018, 20:20
Шойгу прибыл в Сингапур с официальным визитом
Дата19.10.2018, 11:10
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 18:27
Подводные испытания новейших Т-90: кадры с предприятия
Дата20.10.2018, 08:15
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:55 Армия
Расчеты ПВО Балтийского флота выполнили стрельбы по наземным и воздушным целям
10:51 В стране и мире
Видео
Под Киевом в страшном ДТП погибла известная артистка
09:30 ОПК
Фрегат «Неустрашимый» вернется в строй в 2019 году
08:15 Вопросы истории
статья
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
05:46 Армия
Видео
Шойгу и Мэттис впервые встретились и пожали руки
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Глава UFC заявил, что Макгрегор недостоин реванша с Нурмагомедовым
Видео
Расправился с особой жестокостью: керченский стрелок издевался над спасавшим учеников преподавателем
Видео
Опубликовано фото предметов, извлеченных из тела пострадавшей при взрыве в Керчи
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Видео
Лужи крови, разбитые окна и искореженная мебель: кадры внутри колледжа в Керчи после трагедии
Видео
«Он был как будто обижен на всех» - одноклассники рассказали о керченском стрелке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.