Шойгу призвал партнеров по «СМОА плюс» расширять взаимодействие

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал партнеров из стран «СМОА плюс» расширять взаимодействие перед лицом общих проблем и вызовов.

«Слаженная работа вооружённых сил позволит надёжно защитить государства "СМОА плюс" от любых угроз, обеспечить мир и стабильность в регионе», - сказал глава Минобороны РФ.

Шойгу на пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс») отметил, что у этого сотрудничества есть хороший потенциал в борьбе с международным терроризмом, морской безопасности, гуманитарном содействии и чрезвычайном реагировании, а также военной медицине, миротворчестве и информационной безопасности. По его словам, удалось достигнуть значительного прогресса благодаря эффективным действиям.

Российский министр обороны назвал создание Центра военной медицины АСЕАН в Бангкоке при участии РФ одной из перспективных мер укрепления доверия, что, по его мнению, поможет оперативно реагировать на эпидемии и противодействовать биотерроризму.

Сергей Шойгу также поблагодарил партнеров по «СМОА плюс» за поддержку планов и инициатив РФ и Лаоса как сопредседателей в экспертной рабочей группе по гуманитарному разминированию.

Он отметил, что в Москве в начале месяца успешно прошла встреча экспертов по гуманитарному разминированию. Шойгу выразил заинтересованность в более активном диалоге по линии военных ведомств между «СМОА плюс» и организациями АСЕАН, ШОС. Кроме того, он отметил важность проведения различных международных военных игр и учений, которые помогают «обмениваться мнениями по вопросам обеспечения глобальной стабильности».