Шойгу и Мэттис впервые встретились и пожали руки

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу обменялся рукопожатиями с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом на полях пятого Совещания министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Шойгу и Мэттис встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний.

Стоит отметить, что это первая личная встреча глав оборонных ведомств РФ и США.

В ходе диалога глава Пентагона выразил Шойгу соболезнования в связи с трагедией в Керчи.

Также перед заседанием Шойгу побеседовал с главами военных ведомств Китая, Индии и другими коллегами. На совместном фотографировании при открытии заседания Шойгу и Мэттис также стояли рядом.

Ранее Сергей Шойгу подчеркнул, что считает полезными совещания министров обороны АСЕАН для укрепления доверия в АТР. Находясь с визитом на Филиппинах, глава Минобороны РФ выразил уверенность, что «дискуссия пройдет в конструктивной и дружеской атмосфере».

Также в рамках рабочей поездки у главы российского оборонного ведомства запланированы двусторонние переговоры с министром обороны Сингапура Нг Энг Хеном.