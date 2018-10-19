Шойгу прибыл в Сингапур с официальным визитом

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Сингапур, сообщила «Звезде» пресс-секретарь главы ведомства Россияна Марковская.

В ходе пребывания в Сингапуре глава российского оборонного ведомства примет участие в пятом Совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров («СМОА плюс»), а также проведет двусторонние переговоры с министром обороны Сингапура Нг Энг Хеном.

Ранее сообщалось, что с 18 по 20 октября в рамках рабочих визитов в Азиатско-Тихоокеанский регион министр обороны посетит Монголию, Китайскую Народную Республику и Республику Сингапур.

В ходе рабочей поездки в Китай министр обороны РФ встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Шойгу отметил, что достигнутые ранее договоренности об интенсивных контактах в сфере военного сотрудничества полностью выполняются.