Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Герасимов наградил Главный центр связи Генштаба ВС РФ орденом Жукова

Василиса Морозова
14:18 19.10.2018
Накануне Дня военного связиста начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил орден Жукова 14-му Главному центру связи.

Четырнадцатый Главный центр связи Генштаба удостоился высокой награды, ордена Жукова. Торжественная церемония вручения прошла в атриуме Центра управления обороной на Фрунзенской набережной. В ней принял участие начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, который лично прикрепил орденскую ленту к древку знамени. Поздравляя подчиненных, он напомнил о славной истории воинской части.

По словам Герасимова, свою историю нынешний 14-й Главный центр связи ведет с 1918 года, с первых часов Великой Отечественной войны центр стал узлом связи Ставки Верховного главнокомандования и на протяжении всей войны обеспечивал и поддерживал связь с фронтами, армиями, дивизиями и тылом.

«Личный состав Центра принимал участие во всех современных войнах и вооруженных конфликтах, в том числе в восстановлении конституционного порядка на Северном Кавказе и в ходе борьбы с международным терроризмом в Сирии», - добавил начальник Генштаба РФ.

Он отметил, что военнослужащие Центра несут боевое дежурство и в мирное время, обеспечивают связь более чем на 80 объектах связи Минобороны, а также внедряют новые образцы техники связи.

Награждение приурочили ко Дню военного связиста. Герасимов выразил надежду, что связисты и дальше будут достойно нести высокое звание защитника Отечества.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.10.2018, 11:25
СК опубликовал видео с места взрыва в колледже Керчи
Дата19.10.2018, 06:21
Шойгу: сотрудничество РФ и КНР достигло одного из лучших периодов за всю историю
Дата18.10.2018, 01:57
Спорт без политики: россиянин и украинка взяли одну бронзу на двоих на юношеских Играх
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 12:11
Российские инженеры отправятся в изоляцию на целый год ради освоения Луны
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:18 Армия
Видео
Герасимов наградил Главный центр связи Генштаба ВС РФ орденом Жукова
13:21 В стране и мире
Вячеслав Добрынин госпитализирован в Москве
13:04 В стране и мире
«Вопиющее самоуправство»: РПЦЗ не признала действия Константинополя по Украине
12:50 В стране и мире
мнение
Стрелял по своим: почему трагедию в Керчи практически невозможно было предотвратить
12:29 В стране и мире
Видео
Мосгорсуд оставил в СИЗО брата Кокорина
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Пассажиры лайнера опубликовали жуткие кадры последствий сильной турбулентности
Видео
Врач в Казахстане отказалась принять русскоговорящего ребенка
Злобная зубастая тварь: археологи обнаружили древнюю рыбу-убийцу
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Видео
Лужи крови, разбитые окна и искореженная мебель: кадры внутри колледжа в Керчи после трагедии
Видео
«Он был как будто обижен на всех» - одноклассники рассказали о керченском стрелке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.