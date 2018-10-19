Герасимов наградил Главный центр связи Генштаба ВС РФ орденом Жукова

Четырнадцатый Главный центр связи Генштаба удостоился высокой награды, ордена Жукова. Торжественная церемония вручения прошла в атриуме Центра управления обороной на Фрунзенской набережной. В ней принял участие начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, который лично прикрепил орденскую ленту к древку знамени. Поздравляя подчиненных, он напомнил о славной истории воинской части.

По словам Герасимова, свою историю нынешний 14-й Главный центр связи ведет с 1918 года, с первых часов Великой Отечественной войны центр стал узлом связи Ставки Верховного главнокомандования и на протяжении всей войны обеспечивал и поддерживал связь с фронтами, армиями, дивизиями и тылом.

«Личный состав Центра принимал участие во всех современных войнах и вооруженных конфликтах, в том числе в восстановлении конституционного порядка на Северном Кавказе и в ходе борьбы с международным терроризмом в Сирии», - добавил начальник Генштаба РФ.

Он отметил, что военнослужащие Центра несут боевое дежурство и в мирное время, обеспечивают связь более чем на 80 объектах связи Минобороны, а также внедряют новые образцы техники связи.

Награждение приурочили ко Дню военного связиста. Герасимов выразил надежду, что связисты и дальше будут достойно нести высокое звание защитника Отечества.