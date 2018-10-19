Стрельба из Т-72Б3, БМП-3 и САУ «Акация»: яркие кадры учений ЮВО

Мотострелки 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Дагестане и Чечне, отработали на учениях наступательные и оборонительные действия. Маневры проходили на полигоне Тарское в Северной Осетии.

К двусторонним тактическим учениям были привлечены около одной тысячи военнослужащих и 250 единиц техники, включая вертолеты Ми-8 АМТШ, Ми-35М, танки Т-72Б3, БМП-3, САУ «Акация», а также беспилотники.

В рамках учений военнослужащие отработали слаженность действий на незнакомой местности, были выполнены учебно-боевые задачи ведения маневренной обороны и наступательных действий.

Мотострелки совместно с разведчиками и артиллеристам отработали задачи по поиску, блокированию и уничтожению условного врага. В роли противника выступили танкисты.

На этапе боевой стрельбы военнослужащие поразили около двух тысяч целей. Стрельба велась в движении и с остановок. Военнослужащие успешно поразили мишени, имитирующие авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника.