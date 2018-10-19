Небо огня: эффектные кадры учений зенитчиков ЮВО в Абхазии

Зенитчики Южного военного округа на российской военной базе в Абхазии отразили воздушные удары авиации «противника» в ходе тактико-специальных учений. Согласно легенде тренировки, подразделение ПВО столкнулось с круговым авианалетом.

События развернулись на трех полигонах – Цабал, Гудаута и Нагвалоу. Зенитчики сумели оперативно развернуть комплексы противовоздушной обороны и обнаружить самолеты условного противника.

Главной задачей военнослужащих являлось уничтожение противника до того, как он подойдет на расстояние авиационного удара. Кроме того, зенитчики должны были отработать оперативную маскировку в условиях сложной местной – горно-лесистой и прибрежной.

В мероприятии приняли участие более пятисот военнослужащих и десятки единиц военной техники. Удары «противника» отражали с помощью различных типов вооружений, в том числе С-300, зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ», «Игла» и «Стрела-10». Проведение тактико-специальных учений для зенитчиков является завершающим этапом боевой подготовки в 2018-м году.