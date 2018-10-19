За неделю 19 иностранных самолетов провели разведку у границ России
Минобороны РФ сообщило о 19 полетах иностранных самолетов-разведчиков вдоль границ России.
Фото: Минобороны России
За минувшую неделю у российской границы были замечены около 20 иностранных самолетов-разведчиков, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно данным военного ведомства, за последние семь дней 19 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ РФ. На перехват самолетов-разведчиков истребители ВКС РФ вылетали шесть раз.
Во всех случаях нарушений воздушного пространства России не произошло.