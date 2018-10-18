Самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае

Сегодня около 17.00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39.

Поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Самолет выполнял полет без боекомплекта.

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.