Шойгу прибыл в Монголию для обсуждения вопросов военного сотрудничества
В ходе официального визита Сергея Шойгу в Монголию стороны обсудят российско-монгольское взаимодействие в военной и военно-технической областях.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в четверг, 18 октября, с официальным визитом в столицу Монголии Улан-Батор. Глава ведомства обсудит с монгольскими коллегами вопросы военного и военно-технического сотрудничества.
«Предполагается обсуждение актуальных вопросов российско-монгольского взаимодействия в военной и военно-технической областях», - сообщила пресс-секретарь главы Министерства обороны РФ Россияна Марковская.
Кроме того, в ходе визита Шойгу будет подписана программа развития военного сотрудничества между Министерствами обороны России и Монголии.