Шойгу прибыл в Монголию для обсуждения вопросов военного сотрудничества

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в четверг, 18 октября, с официальным визитом в столицу Монголии Улан-Батор. Глава ведомства обсудит с монгольскими коллегами вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

«Предполагается обсуждение актуальных вопросов российско-монгольского взаимодействия в военной и военно-технической областях», - сообщила пресс-секретарь главы Министерства обороны РФ Россияна Марковская.

Кроме того, в ходе визита Шойгу будет подписана программа развития военного сотрудничества между Министерствами обороны России и Монголии.