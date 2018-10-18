Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Шойгу прибыл в Монголию для обсуждения вопросов военного сотрудничества

Андрей Аркадьев
05:30 18.10.2018
В ходе официального визита Сергея Шойгу в Монголию стороны обсудят российско-монгольское взаимодействие в военной и военно-технической областях.
Шойгу прибыл в Монголию для обсуждения вопросов военного сотрудничества
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в четверг, 18 октября, с официальным визитом в столицу Монголии Улан-Батор. Глава ведомства обсудит с монгольскими коллегами вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

«Предполагается обсуждение актуальных вопросов российско-монгольского взаимодействия в военной и военно-технической областях», - сообщила пресс-секретарь главы Министерства обороны РФ Россияна Марковская.

Кроме того, в ходе визита Шойгу будет подписана программа развития военного сотрудничества между Министерствами обороны России и Монголии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.10.2018, 03:31
ВВС США случайно разбомбили союзников-курдов в Сирии
Дата18.10.2018, 05:30
Шойгу прибыл в Монголию для обсуждения вопросов военного сотрудничества
Дата16.10.2018, 16:58
ЧМ-2018 принес России триллион рублей за пять лет
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата17.10.2018, 07:45
Минобороны оборудует Су-34 контейнерами воздушной разведки
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:36 В стране и мире
Видео
Родственники опознали всех погибших при нападении на колледж в Керчи
04:20 В стране и мире
Видео
Число жертв атаки на колледж в Керчи возросло до 20
02:55 В стране и мире
Видео
СМИ: американские наемники убивали людей в Йемене по заказу ОАЭ
02:51 В стране и мире
Видео
Разбившийся на Украине Су-27 был непригоден для полетов с 2009 года
02:28 В стране и мире
Москвичи увидят «битву Марса и Луны»
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Мы всерьез напуганы»: «призрак» в закрытом ночном клубе в Англии попал на видео
Видео
«Повалили на пол и били ногами» - солистка «Маши и Медведей» рассказала о конфликте с рейдерами
Видео
«Он был как будто обижен на всех» - одноклассники рассказали о керченском стрелке
Видео
Логика действий спецназа: пошаговый разбор спецоперации ФСБ
Видео
В Сети опубликовано видео с жутким гулом в антарктических льдах
Видео
«Самая сексуальная байкерша» разбилась на мотоцикле в Москве
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.