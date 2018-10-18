Чудеса на виражах: истребители ВКС перехватили дроны «противника» на юге России

Экипажи истребителей МиГ-29СМТ отработали перехват групповой воздушной цели условного противника, состоящей из нескольких маневренных дронов. Тренировка прошла в рамках контрольной проверки в Астраханском авиацентре ВКС.

Сразу несколько низколетящих и малоразмерных беспилотников «противника» приблизились к зоне ответственности истребительной авиации центра. После команды «Воздух» две пары МиГ-20СМТ поднялись в небо и провели поиск целей. Для поиска использовалась современная бортовая РЛС, способная обнаружить противника на расстоянии до ста километров.

Размер дронов в длину не превышал 50 сантиметров. Несмотря на это, экипажи истребителей быстро отследили все цели и условно уничтожили их, выполнив электронные пуски авиаракет, а после зафиксировав пораженные объекты «противника» с помощью средств объективного контроля.

Кроме того, летчики отработали и другие задачи, в том числе практические пуски ракет, метание бомб и стрельбу из авиапушек. В качестве мишеней использовались условные объекты инфраструктуры и техники «противника» на полигоне Ашулук. Всего в проверке приняли участие более десяти экипажей Астраханского авиацентра Военно-космических Сил.