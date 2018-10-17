ВКС РФ получат новый полк С-400 и комплексы «Панцирь-С»

Воздушно-космические силы России получат еще один полковой комплект зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», а также три дивизионных комплекта зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», сообщили в Минобороны РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, поставки ожидаются в ближайшее время, согласно гособоронзаказу на 2018 год.

Отмечается, что до конца года доля современного вооружения и военной техники в зенитных ракетных войсках ВКС РФ составит около 70%.

В начале октября стало известно, что С-400 будут охранять небо еще одной страны. Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти дивизионов ЗРС С-400 «Триумф». Индия стала третьим зарубежным покупателем «Триумфов» после Китая и Турции.

Новейшая зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения аэродинамических и баллистических целей, а также наземных объектов.