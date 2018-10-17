В МО РФ рассказали, как эффективное использование информресурсов спасло тысячи сирийцев

По словам замглавы Минобороны, начальника Главного военно-политического управления Андрея Картаполова, практическая значимость информационного противоборства подтвердилась при проведении контртеррористической операции в Сирии.

Эффективное использование информресурсов позволяет в кратчайшие сроки коренным образом изменить ситуацию. Именно такая работа с жителями и лидерами вооруженных формирований при проведении операции по освобождению Алеппо позволила сохранить десятки тысяч жизней. Подобная практика применялась и в других районах Сирии.

Еще одной темой встречи было развитие недавно воссозданных в Вооруженных Силах военно-политических органов.

«Без эффективной системы формирования политического сознания военнослужащих решать задачи обеспечения военной безопасности уже невозможно. Главная цель создания военно-политических органов заключается в формировании воина-государственника. Надежного и преданного защитника Отечества. Носителя традиционных ценностей российского общества. Таких как государственность, духовность и патриотизм», - рассказал Картаполов.

Патриотическое и духовное воспитание, по словам Андрея Картаполова, не должно и не будет ограничиваться только Вооруженными Силами.

Эту работу необходимо вести на самых разных уровнях с привлечением представителей всех гражданских институтов.