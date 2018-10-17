Высадка бойцов ВДВ с американского «Геркулеса»: кадры с учений в Египте
Российским десантникам выпал редкий шанс высадиться с борта американского самолета Lockheed C-130 Hercules, который стоит на вооружении армии Египта и задействован в учениях «Защитники ружбы».
По легенде учений, террористы захватили целый поселок со всей инфраструктурой, и российские военные вместе с египтянами зачищают его. Десантирование проходит с самолетов Lockheed C-130 Hercules Вооруженных сил Египта.
Еще одной особенностью учений является то, что египетские военнослужащие совершают прыжки с российскими парашютными системами «Арбалет-1», а в следующий раз российские десантники будут использовать египетские парашюты.
Lockheed C-130 Hercules - американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и ряда других стран. Практическая дальность - 3150 (с грузом 16 т), грузоподъемность - 21,8 тонн.