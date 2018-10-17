Торжественная отправка новобранцев на Балтфлот прошла в Калининграде

Перед отправкой на территории областного сборного пункта состоялся торжественный митинг, в котором прияли участие представители командования Балтийским флотом, руководства Калининградской области, ветеранских организаций, юнармейцы, священнослужители русской православной церкви, родные и близкие призывников.

Первая команда, состоящая более чем из двадцати человек, прошла все необходимые процедуры, медицинское освидетельствование, дактилоскопическое исследование, профессиональный отбор. Призывников обеспечили повседневной формой одежды. В ходе мероприятий по отправке молодые люди получили «армейский несессер», банковскую карту, на которую им будет перечисляться денежное довольствие и SIM-карту для связи с родными.

На каждого призывника, направляемого для прохождения военной службы в Вооруженные Силы России, заведена специальная персональная электронная карта, в которой содержатся все его личные биографические данные: сведения о профильной специальности, состоянии здоровья и другие. Благодаря такому документу новобранца будет легче назначить на должность, соответствующую его профессиональной подготовке и морально-деловым качествам.

Затем прошедшие все необходимые процедуры на сборном пункте были переведены на флотскую профессиональную техническую комиссию, а затем - распределены по частям флота.

Кроме этого на территории сборного пункта был развернуты полевая кухня с флотской кашей и мобильный пункт отбора на контракт. Здесь все желающие могли пройти тестирование на профпригодность, проконсультироваться со специалистами и даже подать первичные документы для заключения контракта с Министерством обороны РФ. Сотрудники Калининградского пункта отбора подготовили и отправили на флот в это день первых семь военнослужащих по контракту.

В рамках призывной компании из Калининградской области призовут на военную службу порядка 1200 человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота.

Из других субъектов Российской Федерации до 31 декабря для прохождения службы на Балтийский флот будет направлено около пяти тысяч новобранцев.