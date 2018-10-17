Логика действий спецназа: пошаговый разбор спецоперации ФСБ

В задачи одного из самых засекреченных подразделений страны, Центра Специального назначения ФСБ входит проведение антитеррористических операций, в том числе и освобождению заложников.

Согласно легенде учений, в здании находятся террористы и заложник, а другие бандиты охраняют его на улице. Сложность ситуации заключается в том, что спецназ не может использовать летальные гранаты.

Группа спецназовцев уничтожила террористов на улице. В окно здания была заброшена светозвуковая граната раздражающего действия, которая парализовала бандитов. После этого был проведен штурм здания, в ходе которого террористы были захвачены живыми, а заложник освобожден.

Все лица, находящиеся в помещении, которые не были уничтожены в ходе спецоперации, выводятся в безопасную зону, после чего оперативные работники проводят их фильтрацию, разделяя террористов и заложников.