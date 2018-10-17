Саперы проверяют колледж в Керчи, где произошел взрыв

Саперная группа Росгвардии проверяет колледж в Керчи, где ранее произошел взрыв, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание оцеплено сотрудниками вневедомственной охораны ОМОНа, в эвакуации раненых помогают военнослужащие Южного военного округа.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал оказать помощь пострадавшим от взрыва силами Минобороны.

Взрыв в керченском колледже прогремел около полудня. По последним данным, погибло 18 человек, более 50 пострадали.