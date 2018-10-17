Шойгу поручил оказать помощь пострадавшим от взрыва в Керчи

Для эвакуации раненых и оказания медицинской помощи на военных аэродромах ЮВО находятся четыре самолета Ил-76 с медицинскими модулями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, в больницах Минобороны из лучших специалистов созданы 24 врачебно-сестринские бригады, которые готовы к работе с пострадавшими. В том числе речь идет о госпиталях имени Бурденко, Вишневского и Мандрыка

В сообщении Минобороны подчеркнуто, что для пострадавших подготовлены места в военных госпиталях Минобороны России в Феодосии, Симферополе и Севастополе.

Ранее сообщалось, что для оказания помощи экстренным службам к техникуму в Керчь направили более 200 военных и тяжелую технику

В сообщении также отмечено, что для оказания помощи экстренным службам к техникуму в Керчь направили более 200 военных и тяжелую технику.