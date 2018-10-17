Экипаж российского крейсера уничтожил «крылатые ракеты» в Средиземном море
В рамках учений в Средиземном море экипаж крейсера «Маршал Устинов» отработал уничтожения крылатых ракет, сообщает врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2 ранга Андрей Лузик.
Фото: Минобороны РФ
По словам Лузика, экипаж ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, провел тренировку по противоракетной обороне корабля.
На учениях была отработана выдача целеуказаний по средствам воздушного нападения, их классификация и применение артиллерийского вооружения, средств РЭБ крейсера для поражения крылатых ракет морского базирования.
Крейсер «Маршал Устинов» вышел в дальний поход из Североморска 5 июля. По состоянию на 17 октября, кораблем пройдено более 15 тысяч миль.