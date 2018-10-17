Экипаж российского крейсера уничтожил «крылатые ракеты» в Средиземном море

По словам Лузика, экипаж ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, провел тренировку по противоракетной обороне корабля.

На учениях была отработана выдача целеуказаний по средствам воздушного нападения, их классификация и применение артиллерийского вооружения, средств РЭБ крейсера для поражения крылатых ракет морского базирования.

Крейсер «Маршал Устинов» вышел в дальний поход из Североморска 5 июля. По состоянию на 17 октября, кораблем пройдено более 15 тысяч миль.