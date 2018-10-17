Полные смертоносных сюрпризов джунгли: как российские саперы разминируют Лаос

Отряд разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, прибывший в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, 15 октября приступил к сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов.

Рядом с Лак Сао - пять деревень под общим названием Кумбан Тхавенг, крестьянам которых очень мешает жить тяжёлое наследие американских бомбардировок, оставшееся после 9-летней войны в 1960–1970-е годы. Нашпигованная неразорвавшимися боеприпасами земля с тех пор буквально парализовала жизнь сотен местных жителей - мешает им вернуться на бывшие сельскохозяйственные угодья, строить дороги и дома. В Кумбан Тхавенг давно выросли дети, которые на всю жизнь остались инвалидами, но каждый год смертоносный металл продолжал уносить жизни людей и причинять им увечья. И вот Россия первая протянула руку помощи, и печальный счет жертв в этом конкретном месте, наконец будет остановлен.

Конечно, проблема и даже трагедия существует в масштабе всего Лаоса и этот масштаб очень велик (десять из 18 лаосских провинций считаются наиболее пострадавшими, около 288 млн кассетных cуббоеприпасов и 75 млн неразорвавшихся бомб продолжают оставаться в земле). Как пишет «Красная Звезда», по оценке лаосских специалистов, около ста лет понадобится, чтобы очистить страну, напоминающую сплошное минное поле, от взрывоопасных предметов.

Безусловно, пять месяцев нахождения здесь российских саперов - далеко не тот срок, но работа по разминированию территории в связи приездом профессионалов из подмосковного Нахабина существенно сдвинулась с места, а подготовленные ими лаосские саперы продолжат начатое.

Разумеется, лаосская сторона в минувшие десятилетия не находилась в стороне от рассматриваемой проблемы. Отряд разминирования Народной армии Лаоса, сформированный из военнослужащих 58-го инженерно-саперного батальона начальника управления инженерных войск, постепенно решал задачи, однако он остро нуждается как в квалифицированной подготовке, так и в наличии современных средств поиска и защиты. Все пять месяцев лаосские саперы будут продолжать работу наряду, и можно сказать, бок о бок, с нашими специалистами.

«Наша работа будет совместной, – говорит начальник группы организационно-планового отдела Управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил РФ полковник Сергей Абрамов. – Мы обнаруживаем боеприпасы и передаем лаосской стороне. То есть второй этап, уничтожение или вывоз боеприпасов для дальнейшей утилизации, в зависимости от их типа, будут осуществлять наши друзья. Перед началом действий российских саперов лаосские коллеги ознакомили их с типами «местных» боеприпасов, с их особенностям и поделились опытом, который они приобрели в ходе разминирования своей территории на протяжении последних 45 лет». «По нашей общей договоренности в круг обязанностей лаосской стороны входит вырубка тропических зарослей на участке разминируемой территории, – продолжает полковник Абрамов. – На сегодняшний день лаосскими военнослужащими для возможности выполнения задачи очищено более 20% площади. Но нам этого достаточно, для того чтобы начать работу. В дальнейшем будем взаимодействовать таким образом: отряд начинает очистку территории от взрывоопасных предметов, а лаосская сторона в это время готовит следующие определенные для работы участки».

Когда командир третьей сводной группы инженерной разведки и разминирования капитан Виталий Мороз довел боевой приказ об очистке участка местности согласно указанным координатам, в джунглях за несколько минут до этого прекратился стук мачете. Лаосские саперы с раннего утра еще более увеличили площадь для предстоящей работы и передали ее российскому инженерному подразделению - все произошло, как предписано Национальным стандартом Лаосской Народно-Демократической республики по гуманитарному разминированию.

Для выполнения задачи группа подчиненных капитана Мороза была оснащена современными средствами поиска, такими как селективный переносной индуктивный миноискатель ИМП-С2, переносной искатель проводных линий ПИПЛ. Кроме того, инженеры были вооружены и самой новейшей техникой: глубинными миноискателями МГ-1И, магнитометрическим переносным бомбоискателем МБИ-П2. На личном составе - индивидуальная защита сапера ОВР-2-02 с системой охлаждения. Несмотря на то что было известно, что одна из особенностей выполнения задачи состоит в поиске неразорвавшихся авиабомб и мин, которые находятся на глубине от 40 см до 2,5 метра, незнакомая земля могла таить немало сюрпризов, потому и миноискателей на первый выход взяли много разных типов.

После того как были выставлены две полосы, прозвучала команда командира группы: «К работе приступить!» Пошли два расчета. Один работает, второй - на подстраховке на случай непредвиденной ситуации.

Капитан Виталий Мороз опытный командир, инженер-сапер. За плечами - три командировки в Сирию - из четырех противоминного центра. Награжден орденом мужества, медалью за разминирование и другими наградами.

...Уже через 5 минут поиска сапер сержант Юрий Аржанов доложил командиру по рации, что поисковой элемент дает сильный сигнал! Обнаружен ВОП третьей степени опасности (ВОП - взрывоопасный предмет). Командир дал команду на извлечение боеприпаса из земли... Стал виден верхний корпус. Капитан Мороз идентифицировал, что это BLU-3/B, кассетный боеприпас кругового действия, после чего подал команду от метить место и продолжить работу. Сержант Аржанов поставил красный флажок с буквой «М» и стал продвигаться дальше в указанном секторе, продолжая с помощью магнитометрического переносного бомбоискателя МБИ-П2 внимательно вглядываться в землю.

Бомба BLU-3/B производства США является небольшой осколочной бомбой для поражения живой силы и материальной части. Ее длина составляет 9,5 см, диаметр - 7 см, вес - около 1,5 кг. Когда бомба выбрасывается, воздушный поток прижимает воздушный затвор, освобождая удерживающуюся ленту, которая удерживает вместе перья стабилизатора. Затем перья стабилизатора раскрываются и обеспечивают устойчивость боеприпаса на траектории. В момент раскрытия стабилизатора начинается взведение взрывателя, детонация основного заряда и разлет готовых поражающих элементов (небольших стальных шариков).

Еще через каких-то 10 минут группа Мороза находит подряд BLU-24/B и BLU-61/B. Их тут действительно целый огород, однако!

Накануне разминирования в Лак Сао состоялась церемония, началу работ, в которой приняли участие заместитель министра обороны Лаоса генерал-лейтенант Онси Сэнсук, а также руководства генерального штаба и управлений вооруженных сил народной армии Лаоса, представители управления начальника инженерных войск ВС РФ, главы административных делений провинции Боликхамсай. В одном строю вместе с отрядом разминирования МПЦ ВС РФ стояли их лаосские коллеги.

Заместитель министра обороны Лаосской Народно-Демократической Республики поблагодарил российских саперов за их готовность оказать помощь в разминировании территории страны. В своем выступлении отметил, что данная совместная работа стала областью сотрудничества между странами в рамках СМОА+ (АСЕАНа), в которой Лаос и Россия являются сопредседателями экспертной группы по гуманитарному разминированию.