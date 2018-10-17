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Маршруты первопроходцев: как Северный флот укрепляется в Русской Арктике

Ольга Воробьева
08:15 17.10.2018
Окончательные итоги комплексной экспедиции на Новую Землю, и в частности ее третьего этапа, еще будут подведены. Но командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов уже вручил офицерам членские билеты Русского географического общества.
Маршруты первопроходцев: как Северный флот укрепляется в Русской Арктике
Фото: Минобороны России

Нынешний год отмечен целой чередой юбилеев, имеющих прямое отношение к освоению арктических территорий. В числе знаменательных дат 135-летие первого пересечения Южного острова Новой Земли, 110-летие первого пересечения Северного острова и 105-летие первого пересечения новоземельского ледяного покрова. В год 285-летия Северного флота моряки-североморцы впервые провели уникальную комплексную экспедицию на Новую Землю.

Третий и завершающий этап новоземельской экспедиции, начавшись 31 июля, продлился почти полтора месяца. За это время ее участники первыми в современной истории сумели пройти арктическими маршрутами первопроходцев по одному из самых уникальных архипелагов Северного Ледовитого океана. Не случайно Новая Земля, находясь между Баренцевым и Карским морями, всегда воспринималась как ворота в Арктику.

Экспедиция не только повторила маршруты первопроходцев Арктики, но и выполнила целый комплекс военно-практических задач и научных исследований. Состав экспедиционных отрядов позволил провести широкий спектр исследований. Так, научная группа, которую возглавил начальник одного из управлений штаба Северного флота полковник Сергей Чуркин, была сформирована для детального изучения исторических районов, пишет «Красная Звезда».

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За время похода экспедиционный отряд неоднократно высаживался в местах, вписанных в историю  освоения Новой Земли. В их числе губа Крестовая, залив Русская Гавань и мыс Желания. Своей работой участники экспедиции доказали, что эти вехи в истории нашего государства достойны памяти и уважения. В труднодоступные районы архипелага личный состав и техника отряда и затем обратно - в Североморск были доставлены на большом десантном корабле «Георгий Победоносец».

Помощь в организации и обеспечении экспедиции североморцам оказали представители Русского географического общества и Центрального полигона Российской Федерации. Накануне командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, возглавляющий Центр РГО на базе объединенного стратегического командования, встретился с офицерами из состава экспедиции, приняв в общество наиболее отличившихся.

Членские билеты из рук командующего флотом получили полковник Сергей Чуркин, капитаны 1 ранга Владимир Горбань, Виталий Бондарь, Игорь Сергеев, подполковники Дмитрий Дулич и Сергей Макогончук, капитаны 2 ранга Алексей Чистяков и Дмитрий Укрюков, а также капитан-лейтенант Владимир Турищев. Все они достойно проявили себя в военноисторической, экспедиционной и научноисследовательской деятельности.

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Говоря о значении проведенной экспедиции, адмирал Евменов отметил, что военные моряки всегда занимали достойное место в ряду путешественников, исследователей и ученых, которые в разное время входили в Русское географическое общество и вносили значительный вклад в изучение и расширение территории России.

Командующий подчеркнул, что Северный флот и впредь будет укрепляться на островах и архипелагах Русской Арктики. Избрав экспедиционную деятельность, североморцы направили свои усилия на популяризацию истории и традиций освоения Новой Земли на примерах русских полярных исследователей.

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