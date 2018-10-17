Минобороны РФ проведет Межведомственную конференцию в парке «Патриот»

Межведомственная конференция, посвященная особенностям применения норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе при закупках лекарственных средств и медицинских изделий, а также контролю и надзору в сфере закупок пройдет18 октября 2018 года на базе Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Главная цель Конференции – повышение качества закупок в области здравоохранения, а также профилактика правонарушений в этой области. Участникам будет предложен детальный обзор типовых ошибок, допускаемых заказчиками, а представители надзорных органов расскажут о мерах, принимаемых для выявления правонарушений в сфере государственных закупок.

В ходе Конференции большое внимание будет уделено происходящим в настоящее время масштабным изменениям в законодательстве о контрактной системе.

Также будет обсужден вопрос предстоящего в ближайшее время перевода всех государственных закупок на электронные площадки и электронный документооборот. О перспективах такого перехода, связанных с этим вероятных проблемах, а также эффективных путях их решений, в своих докладах расскажут представители Минфина России и Федерального казначейства.

Кроме того, на Конференции выступят эксперты и руководители подразделений Минобороны России, Минздрава России, ФАС России, Росздравнадзора, Генеральной прокуратуры России, а также других федеральных органов исполнительной власти.

В общей сложности в Конференции примут участие более 600 специалистов в сфере государственных закупок.