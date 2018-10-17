Лесная охота на Сахалине: кадры ликвидации «вражеских» подразделений снайперами ВВО
Снайперы дислоцированного на Сахалине мотострелкового соединения Восточного военного округа отработали тактику «лесной охоты» на командный состав подразделений условного противника.
Снайперские пары совершили скрытые переходы на десятки километров в незнакомой местности. В ходе тренировок они бесшумно обходили сторожевые заставы и ликвидировали командиров «вражеских» подразделений.
Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, тренировки были организованы в соревновательной форме, поэтому одну задачу выполняло сразу несколько снайперских пар.
В ходе отработки тактики «лесная охота» большое внимание уделялось маскировке. После «ликвидации» заданных целей снайперы «исчезали» в лесу и траве.
При опасности обнаружения группы снайперы вели прицельный огонь, сбивая воздушные динамичные цели. Так они справлялись с разведывательными беспилотниками.