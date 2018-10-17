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Через воду и сквозь пламя: мотострелки ЮВО форсировали Дон под огнем авиации «противника»

Вадим Синицын
04:29 17.10.2018
Военнослужащие преодолели реку Дон на участке шириной в двести метров с помощью БМП-3. Далее они оперативно заняли плацдарм, уничтожив более полусотни целей условного противника. Все это происходило в условиях авианалета.
Видео: Минобороны РФ

На полигоне Прудбой в Волгоградской области проходят крупные масштабные двусторонние учения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. В их рамках мотострелки отработали форсирование реки в условиях авианалета.

Военнослужащие преодолели реку Дон на участке шириной в двести метров с помощью БМП-3. Далее они оперативно заняли плацдарм, уничтожив более полусотни целей условного противника, в том числе подвижных.

Кроме того, мотострелки отработали тактические эпизоды по ведению маневренной обороны в условиях поддержки с воздуха. Поддержку оказывала армейская авиация на вертолетах Ми-8 АМТШ с переброской воздушного десанта.

В ходе тренировки военнослужащие встречали удары «противника» в условиях, близких к боевым. Они ставили и преодолевали минные заграждения, избегали зараженных участков местности и отражали воздушные атаки. Для наступления были привлечены военные инженеры, которые навели наплавной мост.

Учения на полигоне Прудбой продлятся до конца текущей недели. В тренировке принимают участие около четырех тысяч военнослужащих и более тысячи единиц военной техники.

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