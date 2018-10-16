Выброска боевых пловцов из вертолета: уникальные кадры

Главная тема нового выпуска «Военной приемки» - ЦСН, Центр специального назначения ФСБ, одно из самых закрытых спецподразделений страны, созданное двадцать лет назад на базе легендарных «Вымпела» и «Альфы».

Десять пловцов прыгали в воду с высоты пяти метров из вертолета один за другим. При себе они имели все необходимое боевое снаряжение.

Десантирование боевых пловцов ЦСН ФСБ подразумевает их выброску с высоты 3-5 метров с полным снаряжением. Сразу после этого военнослужащие погружаются под воду и приступают к выполнению боевого задания.

Кроме того, они проводят спецоперации, в том числе антитеррористические.

Не пропустите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье, в 09.55.