Итоговая проверка за 2018 год началась на Черноморском флоте

В рамках итоговой проверки за 2018 год проверяются как корабельные, так и береговые соединения, сообщил официальный представитель флота Алексей Рулев.

Проверка будет проходить в течение двух недель. Среди экзаменуемых - дивизия надводных кораблей, соединения армейского корпуса, а также подразделения морской авиации.

Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ на Черном море. Штаб располагается в Севастополе. Флагман — гвардейский ракетный ордена Нахимова крейсер «Москва».

Имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, морскую пехоту, части сухопутных и береговых войск.