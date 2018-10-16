Танкисты ЗВО отработали эвакуацию из танка, застрявшего под водой

Под водой танкист должен активизировать специальный химический патрон, который начинает вырабатывать кислород. Воздух сначала поступает в специальный мешок, а затем - в маску.

При этом танкисты должны не только выжить, но и спасти технику. Необходимо закрепить на танке буксировочные тросы для последующей эвакуации.

Только этим летом было отработано больше тысячи таких погружений.