Танкисты ЗВО отработали эвакуацию из танка, застрявшего под водой
На специальных тренажерах, которые имитируют башню танка, танкисты отработали ситуацию, когда техника застряла на пятиметровой глубине и необходимо срочно выбраться на поверхность.
Под водой танкист должен активизировать специальный химический патрон, который начинает вырабатывать кислород. Воздух сначала поступает в специальный мешок, а затем - в маску.
При этом танкисты должны не только выжить, но и спасти технику. Необходимо закрепить на танке буксировочные тросы для последующей эвакуации.
Только этим летом было отработано больше тысячи таких погружений.